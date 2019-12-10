МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российская валюта вечером слабо растет к доллару и снижается к евро на фоне роста европейской валюты на форексе в направлении уровня 1,11 доллара.

Мировые рынки демонстрируют неопределенную динамику в ожидании инвесторами сигналов по денежно-кредитной политике от финансовых регуляторов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.04 мск снижался на 4 копейки, до 63,55 рубля, курс евро повышался на 9 копеек, до 70,44 рубля, следует из данных Московской биржи.

Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом мало меняется в цене немного выше отметки 66,6 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль вечером слегка повышается против доллара и снижается к евро на фоне попыток роста европейской валюты в направлении отметки 1,11 доллара на форексе.

Курс евро во вторник растет к доллару после публикации сильной статистики из Германии от Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Согласно данным, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в декабре вырос до 10,7 пункта с минус 2,1 пункта в ноябре. Аналитики ожидали роста индикатора только до 1,1 пункта.

Рынок нефти переходил во вторник от снижения к росту, колеблясь неподалеку от максимумов за 2,5 месяца (+0,1% до 64,3 доллара за баррель).

На этой неделе ФРС США (в среду) объявит решение по базовой учетной ставке. Почти 97,8% аналитиков, по данным CME Group, ожидают сохранения ключевой ставки на текущей отметке в 1,5-1,75% после того, как регулятор снизил индикатор три раза подряд. Кроме того, ЦБ РФ в пятницу объявит свое решение по ключевой ставке. Она может быть понижена с текущих 6,5% годовых до 6,25% или останется прежней. Ожидания этих событий мешают участникам валютного рынка РФ вести более активную игру.

В итоге доллар снижается вечером к рублю в пределах 0,1%, евро прибавляет в пределах 0,2%. Рублевая цена нефти при этом колеблется немного ниже уровня 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В среду курс доллара будет находиться в диапазоне 63,6-64 рубля, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Внимание рынков будет сконцентрировано на итоговом в этом году заседании ФРС – ставка, вероятно, останется без изменений, а тональность заявлений главы Федрезерва будет нейтральной. Основными факторами для давления на рубль продолжат выступать декабрьская сезонность, а также неопределенность рынков в отношении торговой сделки США и Китая", — добавил он.

Впрочем, проверка на прочность курсом доллара ноябрьского минимума в районе 63,17 рубля выглядит возможной в краткосрочной перспективе, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Это будет означать, что российская валюта полностью отыграла все потери с августа. Но дальнейшее укрепление рубля выглядит малоубедительно. Фундаментальных предпосылок для этого не видно. Хотя во второй половине недели у нас много событий, способных сильно поменять фундаментальную картину", — добавил он.

В краткосрочной перспективе американская валюта будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 рубля, европейская — 70,2-71,2 рубля, оценил Андрей Люшин из "Локо Банка".