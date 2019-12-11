БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 дек /ПРАЙМ/. Оценочную экспертизу акций банка "Восточный", назначенную в ноябре Арбитражным судом Амурской области по иску о допэмиссии, не провели до 10 декабря, эксперт затребовал дополнительные документы по делу, срок экспертизы продлен до 18 февраля, передает корреспондент РИА Новости.

Компания "Финвижн" Артема Аветисяна в иске требует признать недействительными ряд решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск.

Судебно-оценочная экспертиза была назначена в ноябре и поручена "Союзу судебных экспертов "Экспертный совет" (Москва), экспертом был назначен Василий Иллювиев, ее должны были провести до 10 декабря. Кандидатура Иллювиева была предложена "Финвижн".

"Экспертное заключение не представлено, от эксперта поступило ходатайство о продлении срока экспертизы", — сказал судья в среду.

В качестве третьего лица к процессу привлечена компания Evison Holdings (контролируемая инвестфондом Baring Vostok), адвокат Evison Павел Дарницын, он заявил в среду, что "эксперт не имеет иной цели, кроме как затянуть срок и сорвать судебное заседание".

"Срок размещения акций истек 4 октября. У нас уже спора нет. Просим прекратить проведение экспертизы в данном учреждении и вынести решение по существу", — сказал Дарницын.

Суд удовлетворил ходатайство эксперта о предоставлении дополнительных документов для проведения экспертизы.

"Тринадцатого января будет решаться в судебном заседании вопрос о предоставлении дополнительных документов от банка Восточный. Вопрос о возобновлении производства по делу будет решаться 19 февраля", — сказал судья.

Заявленное после этого ходатайство Дарницына о замене эксперта из-за нарушения сроков проведения экспертизы суд не удовлетворил.

На данный момент контроль в банке перешел к "Финвижн". Оспариваемые решения были приняты осенью 2018 года — весной 2019 года, когда контроль над банком "Восточный" принадлежал кипрской компании Evison Holdings, контролируемой инвестфондом Baring Vostok. В качестве обеспечительных мер по иску арбитраж Приамурья в июне заблокировал допэмиссию банка "Восточный".

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к "Финвижн".