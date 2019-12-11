МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в среду показывает слабый рост к другим основным валютам в преддверии объявления результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.28 мск курс доллара к иене растет до 108,75 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,7 иены, курс евро к доллару снижается до 1,1091 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1092 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,11%, до 97,52 пункта.

В центре внимания валютных рынков двухдневное заседание ФРС, итоги которого станут известны в среду. Аналитики ожидают, что ключевая ставка будет сохранена на уровне 1,5-1,75%. Трейдеры также ждут заседаний других центробанков. Позднее на этой неделе, в четверг, пройдет встреча ЕЦБ, а на следующей свои решения по ставкам объявят Банк Англии и Банк Японии.

Инвесторы также продолжают следить за ходом торговых переговоров США и Китая в преддверии запланированного на 15 декабря очередного повышение американских импортных пошлин на китайские товары.

"Спокойствие перед бурей. Рынки давно поверили в то, что новых пошлин удастся избежать", — прокомментировала агентству Рейтер экономист Sumitomo Mitsui Trust Bank Аяко Сера (Ayako Sera).