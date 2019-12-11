МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Рубль мало меняется к доллару и евро, игроки ожидают решения и комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке позднее в среду.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 3 копейки — до 63,54 рубля, курс евро снижался на 4 копейки — до 70,42 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром теряет 0,6% — до 63,94 доллара за баррель по марке Brent.