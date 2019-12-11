МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в среду днем сохраняет незначительную разнонаправленную динамику к евро и иене в ожидании решения ФРС США по дальнейшей монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.28 мск курс доллара к иене опускался до 108,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,7 иены, курс евро к доллару снижался до 1,1085 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1092 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 97,5 пункта.

Трейдеры в среду предпочитают воздержаться от активных действий на валютном рынке перед тем, как ФРС США озвучит последнее в текущем году решение по базовой ставке и экономические прогнозы. Кроме того, после озвученных решений состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла, за которой обычно рынки пристально следят в надежде получить сигналы о дальнейших действиях регулятора. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 1,5-1,75% после того, как снижал ее три раза в текущем году.

Кроме того, инвесторы следят за торговыми отношениями США и Китая — уже в конце этой недели должно вступить в силу очередное повышение импортных пошлин США на товары из Китая, и трейдеры пытаются оценить возможность отсрочки этого решения.

Валютный стратег BNY Mellon Нил Меллор (Neil Mellor), слова которого приводит агентство Рейтер, считает, что ключевым событием недели станет тема торговых отношений между США и КНР, при этом эксперт считает, что заседание ФРС "не оправдает ожиданий".