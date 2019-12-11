МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Российская валюта днем теряет к доллару и стабильна к евро на фоне коррекционного снижения европейской валюты на форексе, пока не сумевшей закрепиться на уровне 1,11 доллара.

Мировые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику, рынок нефти умеренно снижается, что не дает повода для роста рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.37 мск повышался на 5 копеек, до 63,54 рубля, курс евро снижался на 5 копеек, до 70,41 рубля, следует из данных Московской биржи.

Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом мало меняется в цене и немного выше отметки 66,6 рубля.

РУБЛЬ — В ОЖИДАНИИ СИГНАЛОВ

Рубль днем слегка снижается против доллара и прибавляет к евро на фоне легкой коррекции европейской валюты, пока так и не сумевшей закрепиться на уровне 1,11 доллара на форексе.

Рынок нефти снижается на 0,4%, до 64,06 доллара за баррель. Фондовые индексы западных стран не показывают единой динамики по индексам и фьючерсам в пределах 0,25%.

В центре внимания инвесторов — двухдневное заседание ФРС, итоги которого станут известны в среду вечером. Аналитики ожидают, что ключевая ставка будет сохранена на уровне 1,5-1,75% годовых. Трейдеры также ждут заседаний других центробанков. Позднее на этой неделе, в четверг, пройдет встреча ЕЦБ, а на следующей свои решения по ставкам объявят Банк Англии и Банк Японии.

В итоге, доллар прибавляет вечером к рублю в пределах 0,1%, евро снижается — в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти при этом колеблется немного выше уровня 4,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Динамика курса рубля для наблюдателя скучна, но для инвестора — вполне выигрышная стратегия из-за плавного роста и высокого carry (положительной разницы в ставках), рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"До решения ФРС волатильность может снизиться, но это не должно быть помехой для рубля еще чуть подрасти и закрепиться в диапазоне 63,3-63,6 рубля за доллар", — оценил он.

Динамика курса продолжает отражать борьбу покупателей и продавцов около важного уровня поддержки 63,5 рубля за доллар, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Несмотря на частые отскоки вверх, доллар периодически обновляет месячные минимумы, что свидетельствует о его локальной слабости. Ближайшей поддержкой ему является четырехмесячный минимум 63,17 рубля, однако пока более вероятна консолидация курса в диапазоне 63,45-63,7 рубля за доллар. Евро, вероятно, останется в границах коридора 70,24-70,6 рубля", — оценил он.

В декабре сальдо текущего счета РФ опустится до 1-3 миллиардов долларов в связи с сезонным увеличением импорта и выплатой дивидендов, оценили аналитики Райффайзенбанка. Как следствие, покупки валюты ЦБ РФ на спот-рынке (в рамках реализации бюджетного правила) превысят сальдо и могут оказать давление на курс рубля, говорят в банке.

"Однако потенциал ослабления рубля ограничивается накопленным запасом валютной ликвидности в банковском секторе (около 17,5 миллиарда долларов), а также низким спросом на кредиты в иностранной валюте, который создает большой спрос банков на рубли в операциях валютный своп. Курс доллара выше 65 рублей мы бы рассматривали как интересный уровень для продажи долларов в декабре в ожидании заметного укрепления рубля в первом квартале 2020 года", — говорят в Райффайзенбанке.