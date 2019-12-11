МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) выпуска 26232 с погашением в октябре 2027 года на 25,983 миллиарда рублей при спросе в 55,994 миллиарда, сообщается на сайте министерства.

Цена отсечения составила 98,322% от номинала, средневзвешенная цена — 98,3934% номинала.

В целом в четвертом квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 160 миллиардов рублей, от 10 лет — также 160 миллиардов.