МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Акции крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco в течение всего первого торгового дня после первичного публичного размещения (IPO) демонстрировали максимально возможный рост на 10%, свидетельствуют данные саудовской биржи Tadawul.

Saudi Aramco 5 декабря объявила итоги IPO, проведенного на местной бирже Tadawul. Спрос на акции компании более чем в четыре раза превысил объем предложения, за счет чего бумаги были размещены по верхней границе объявленного диапазона — 32 риала (8,53 доллара) за штуку.

Торги бумагами были запущены в среду, начавшись с котировки в 35,2 риала. Это соответствует росту на 10%, который биржа анонсировала как максимально допустимый для одного дня. Ровно на этом уровне цена провела весь день, при этом объем торгов составил 1,11 миллиарда риалов (около 300 миллионов долларов).

В ходе IPO Саудовская Аравия продала инвесторам 1,5% акций компании за 25,6 миллиарда долларов. При этом еще 450 миллионов акций, или 15% от предложения, были отведены под опцион доразмещения (опцион для стабилизации котировок акций после IPO).

Исходя из цены размещения, компания была оценена примерно в 1,7 триллиона долларов, став самой дорогой в мире и с большим отрывом опередив американскую Apple, чья рыночная капитализация составляет около 1,2 триллиона долларов. После роста на 10% капитализация Saudi Aramco приблизилась к 1,9 триллиона долларов.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд после объявления итогов IPO заявлял об ожиданиях, что скоро Saudi Aramco будет стоить на рынке больше 2 триллионов долларов.