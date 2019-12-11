МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером немного опускается по отношению к иене и так же незначительно растёт к евро, сохраняя дневную динамику, в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.54 мск курс доллара к иене опускается до 108,68 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,7 иены, курс евро к доллару снижается до 1,109 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1092 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,06%, до 97,47 пункта.

Внимание инвесторов сосредоточено на заседании ФРС, которое начнётся позднее в среду. Эксперты ожидают, что регулятор примет решение о сохранении учётной процентной ставки на уровне в 1,5-1,75%, а также поделится ожиданиями её дальнейшего уровня, равно как и прогнозом ВВП страны.

"ФРС готова сохранить ставку, но вместе с заявлением, прогнозом и пресс-конференцией (главы Федрезерва Джерома — ред.) Пауэлла это может оказать поддержку "голубиным" ожиданиям", — приводит агентство Рейтер слова старшего валютного стратега Scotiabank в Торонто Шона Осборна (Shaun Osborne).

Кроме того, завтра состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), а позднее в середине месяца свои решения относительно учётных ставок объявят центробанки Великобритании и Японии.

Трейдеры также продолжают следить на развитием внешнеторговых отношений США и Китая. Надежды инвесторов на деэскалацию конфликта поддерживаются сообщением СМИ о том, что Штаты могут отсрочить введение пошлин на китайские товары, которые пока должны вступить в силу 15 декабря.