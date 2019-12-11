МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Российская валюта вечером в среду немного теряет к доллару и к евро в ожидании игроками решений и комментариев ФРС США по ставке.

Мировые рынки демонстрируют преимущественно повышательную динамику, рынок нефти снижается, что не дает повода для роста рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.25 мск повышался на 6 копеек, до 63,55 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 70,50 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — В ОЖИДАНИИ СИГНАЛОВ

Рубль вечером слегка снижается против доллара и евро на фоне усилившегося вечером падения рынка нефти (-1,5%, до 63,45 доллара за баррель по марке Brent).

Участники торгов отыгрывают недельные данные минэнерго США по динамике запасов топлива. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 декабря, увеличились на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 447,9 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, напротив, снижения этих запасов на 2,8 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 3,4 миллиона баррелей — до 40,4 миллиона.

Запасы бензина увеличились на 5,4 миллиона баррелей, или на 2,4% — до 234,8 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 2,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю поднялись на 4,1 миллиона баррелей, или на 3,4%, составив 123,6 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 1,6 миллиона баррелей.

Фондовые индексы западных стран повышаются в пределах 0,7%.

В центре внимания рынков двухдневное заседание ФРС США, итоги которого станут известны в среду вечером. Аналитики ожидают, что ключевая ставка будет сохранена на уровне 1,5-1,75% годовых. Трейдеры также ждут заседаний других центробанков. Позднее на этой неделе, в четверг, пройдет встреча ЕЦБ, а на следующей свои решения по ставкам объявят Банк Англии и Банк Японии.

Поддержку рублю оказали итоги безлимитного аукциона минфина России, который разместил ОФЗ выпуска 26232 с погашением в октябре 2027 года на 25,983 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 55,994 миллиарда рублей.

В итоге доллар и евро прибавляют вечером к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти при этом колеблется немного ниже уровня 4,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В четверг курс будет формироваться в диапазоне 63,6-64 рубля за доллар, оценивает ситуацию Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Итоги заседания ФРС и ожидаемое нами, как и большей частью участников рынка, сохранение ставки без изменений, вряд ли станут факторами в пользу существенного укрепления доллара. Основным риском для рубля остается рыночный оптимизм в завершении года, который может подвергнуться ощутимой коррекции в случае очередного срыва сближения США и Китая по торговым вопросам", — добавил он.

В краткосрочной перспективе курс остается в диапазоне 63,2-64,2 рубля за доллар, евро — в коридоре 70-71 рубля, оценил Андрей Люшин из Локо Банка.