МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам, проигнорировав падение цен на нефть, которое вечером после публикации данных о росте её запасов в США достигало 2% по марке Brent, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов увеличился на 0,75%, до 2954,4 пункта, индекс РТС — на 0,61%, до 1463,15 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.39 мск растёт на 6 копеек, до 63,55 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 70,5 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 1,5%, до 63,4 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 декабря, увеличились на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 447,9 миллиона баррелей, говорилось в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

После публикации данных, незадолго до закрытия рынка акций на Московской бирже, стоимость фьючерса на Brent максимально в моменте снижалась на 2,1% относительно уровня предыдущего закрытия – почти до 63 долларов за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В корпоративном разрезе сегодня выделились акции "Полюса" (+4,38%), которым помогает рост котировок золота в условиях неопределенности в мировой торговле и предстоящих заседаний крупнейших монетарных регуляторов, а также досрочных выборов в парламент Великобритании, отмечает Сергей Дейнека из компании "БКС Премьер".

Акции "Россетей" сегодня также пользовались повышенным спросом, обращает внимание аналитик. По его мнению, инвесторы покупают бумаги компании в ожидании обнародования долгосрочной стратегии, в том числе определяющей дивидендную политику.

К закрытию торгов обыкновенные акции "Россетей" подорожали на 3,59%, префы – на 0,67%.

Сбербанк в свою очередь подтвердил планы выплаты дивидендов по итогам 2019 года в 50% от чистой прибыли и заявил, что и после 2020 года, года возможно изменение уже его стратегии, всё же не планирует снижать их ниже этого уровня, также отмечает Дейнека.

В итоге к закрытию привилегированные акции Сбербанка подорожали на 0,52%, а обыкновенные – на 1,01%.

В лидерах роста также сегодня оказались обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (3,79%), депозитарные расписки X5 (2,27%), акции Polymetal (1,99%), префы "Транснефти" (1,91%), акции "Аэрофлота" (1,88%), а также акции ММК (1,86%) и бумаги "Татнефти" (префы выросли на 1,57%, обыкновенные акции – на 1,52%).

Среди лидеров падения – обыкновенные акции ГАЗа (-2,01%), акции ОГК-2 (-0,94%), "Сафмара Финансовых инвестиций" (-0,83%), "Русснефти" (-0,82%).

ПРОГНОЗЫ

Дейнека полагает, что итоги сегодняшнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США мало повлияют на завтрашние рыночные настроения. Инвесторы не сомневаются в сохранении диапазона ключевой ставки на уровне 1,5–1,75%, добавляет он.

В четверг эстафету у ФРС перехватит ЕЦБ, его заседание впервые пройдет под председательством Кристин Лагард, напоминает аналитик. В этот же день решения относительно учётных ставок примут центробанки Швейцарии, Бразилии и Турции, также отмечает эксперт.

В то же время российский рынок в четверг может проявить сдержанную динамику на фоне внешнеполитической напряжённости, не исключает аналитик.

"Как ожидается, европейские лидеры на саммите ЕС примут решение о продлении санкций против России на шесть месяцев. Впрочем, к формализованному продлению инвесторы привыкли, и в случае роста общерыночного оптимизма отечественный рынок однозначно не останется в стороне. В случае закрепления выше 2960 пунктов по индексу Мосбиржи путь к значениям выше 3000 будет открыт, — говорит эксперт.

"В четверг же акции может поддержать мягкая риторика ЕЦБ. Интрига сохраняется вокруг торгового вопроса, а также парламентских выборов в Великобритании. Возвращения к более уверенному краткосрочному росту на биржах РФ и зарубежных площадках по-прежнему нельзя исключать. На данныи? момент основные факторы скорее складываются в пользу тех, кто готов рисковать", — в свою очередь отмечает Елена Кожухова из компании "Велес Капитал".

Закрепление выше отметок 2970 и 1470 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно открыло бы индикаторам дорогу к ноябрьским максимумам 3009 и 1487 пунктов, считает она. Аналитик также полагает, что индекс Мосбиржи в четверг будет находиться в диапазоне 2930-2985 пунктов.

"О повторном тестировании максимумов ноября говорить еще рано, но технически есть потенциал для обновления лучших уровней текущего месяца и возвращения к пику второй половины ноября в районе 2970 пунктов. А там на волне предновогоднего ралли и 3000 пунктов не за горами", — также считает Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер".