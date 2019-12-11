МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду завершили торги ростом, трейдеры ожидают решение по ставке от американского Федрезерва, а также встречу Европейского центрального банка (ЕЦБ), запланированную на четверг, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,03%, до 7216,25 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,22%, до 5860,88 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,58%, до 13146,74 пункта.

Заседания крупнейших центробанков остаются в центре внимания рынков. Позднее в среду Федеральная резервная система (ФРС) США огласит свое решение по монетарной политике. Аналитики почти единогласно прогнозируют, что регулятор прервет череду снижений ставки и сохранит показатель на текущем уровне в 1,5-1,75%. В четверг состоится также встреча ЕЦБ, эксперты ожидают сохранения ставки европейским ЦБ на рекордно низком нулевом уровне.

Другим важным для трейдеров фактором остаются торговые отношения США и КНР. На конец недели запланировано введение очередных пошлин Вашингтона на импорт ряда китайских товаров. Сообщения СМИ поддерживают ожидания инвесторами того, что введение пошлин может быть отложено.

Акции британского ритейлера JD Sports потеряли 9,5% стоимости на корпоративных новостях. Как пишет агентство Рейтер, крупнейший акционер — Pentland — снизил свою долю в компании. Бумаги испанского ритейлера Inditex Group подорожали на 5,4% после публикации финотчетности, в которой компания сообщила о росте чистой прибыли за первые три квартала на 11,5% в годовом выражении, достигнув 2,72 миллиарда евро.

Трейдеры также ожидают внеочередных парламентских выборов в Великобритании 12 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон надеется с их помощью добиться одобрения парламентом соглашения с ЕС по Brexit, представления в феврале бюджета на следующий год и внесения к 22 марта законопроекта, подготавливающего Великобританию к окончательному выходу из ЕС.