МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Убыток ритейлера Metro AG по итогам 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 сентября, составил 115 миллионов евро после прибыли в 337 миллионов годом ранее, говорится в пресс-релизе компании.

Убыток ритейлера, приходящийся на акционеров, составил 126 миллионов евро (год назад — прибыль в 333 миллиона). Убыток на акцию достиг 0,35 евро против прибыли в 0,92 евро по итогам предыдущего финансового года.

Metro при этом ожидает роста сопоставимых продаж по итогам будущего финансового года на 1,5-3%, учитывая продолжение положительной динамики в России, отмечается в релизе.

В 2016 году немецкая Metro AG решила разделить бизнес на две публичные компании. В итоге Metro AG сменила название на Ceconomy AG и занялась продажей электроники, а продуктовый бизнес ритейлера был выделен в отдельную публичную компанию под названием Metro. По состоянию на 30 сентября у компании 678 магазинов во всем мире и 94 магазина в РФ.