МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Курс рубля перешел к небольшому росту в парах с долларом и евро после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить базовую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.09 мск среды снижается на 3 копейки, до 63,46 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 70,42 рубля.

Несколькими минутами ранее американский регулятор сообщил, что сохраняет свою базовую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых и прогнозирует её неизменность и в будущем году.

До объявления решения Федрезерва США курс доллара к рублю рос на 3 копейки, курс евро — на 5 копеек.