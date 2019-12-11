МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Курс доллара усилил снижение к основным мировым валютам после объявления итогов очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

ФРС по итогам заседания 10-11 декабря ожидаемо сохранила свою базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых, сообщив об этом в 22.00 мск. Регулятор отметил, что не ожидает снижения ставки в следующем году.

По состоянию на 22.26 мск курс евро к доллару рос до 1,111 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1092 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 108,66 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,7 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,16%, до 97,26 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару рос в среднем до 1,11 доллара, доллар к иене был стабилен, а индекс доллара опускался только на 0,03%.