ВАШИНГТОН, 11 дек /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система США (ФРС) не рассматривает процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу в качестве риска для американской экономики, заявил в рамках пресс-конференции для журналистов глава регулятора Джером Пауэлл.

"Мы так не считаем", — сказал Пауэлл, отвечая на вопрос, считает ли ФРС возможность импичмента существенным риском для экономики.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.