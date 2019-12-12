ВАШИНГТОН, 12 дек /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы завершили торговую сессию в среду ростом после ожидаемого сохранения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на уровне в 1,5-1,75% годовых, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (0.00 мск) промышленный индекс Dow Jones растет на 0,09% — до 27906,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,46%, до 8655,898 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 3140,11 пункта.

ФРС по итогам заседания 10-11 декабря ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание запланировано на 28-29 января.