МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Фунт и евро вырастут на форексе по итогам досрочных парламентских выборов в Великобритании, поскольку на фоне ожидаемой победы консерваторов возрастет вероятность мягкого Brexit, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Связь выборов с курсовой динамикой фунта к рублю и другим валютам развивающихся стран не так очевидна в силу большой зависимости от денежно-кредитной политики ФРС США и геополитических акторов, говорят эксперты.

В Великобритании 12 декабря состоятся внеочередные парламентские выборы. Премьер-министр страны Борис Джонсон надеется с их помощью добиться одобрения парламентом соглашения с ЕС по Brexit, представления в феврале бюджета на следующий год и внесения к 22 марта законопроекта, подготавливающего Великобританию к окончательному выходу из ЕС.

ИНВЕСТОРЫ В ФУНТ СТАВЯТ НА КОНСЕРВАТОРОВ

К дате выборов английский фунт подходит с минимальной премией к доллару и евро (ростом курса уже во многом отыграл ожидания), отражая убежденность инвесторов в правдивости предварительных опросов и победе консерваторов, рассуждает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

"Получение большинства Консервативной партией откроет дорогу к быстрому утверждению Brexit в Палате общин и выходу Великобритании из ЕС уже в начале следующего года. Такой сценарий в приоритете, поэтому его реализация окажет фунту краткосрочную поддержку. Инвесторам нужна определенность, и сейчас она представляется лишь в победе Бориса Джонсона", — говорит он.

Британский премьер рассчитывает получить большинство, что позволит преодолеть "парламентский паралич", вызванный спорами об условиях выхода из ЕС, говорит начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

"Судя по последним опросам, консервативная партия имеет хорошие шансы на победу в выборах. В этом случае соглашение с ЕС почти наверняка будет ратифицировано, а Brexit состоится в сравнительно "мягком" формате. Другие исходы выборов существенно повысят неопределенность, поэтому победа консерваторов, вероятно, будет позитивно воспринята инвесторами — фунт и евро укрепятся к доллару", — говорит он.

Если в ходе досрочных парламентских выборов Джонсону удастся одержать победу (на что сейчас рассчитывают участники рынка), то вероятность прохождения Brexit в "мягком" формате (с ЕС будет заключена сделка) существенно возрастет, также полагает главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович. "При снижении уровня жесткости в процессе выхода Великобритании из Евросоюза как английская, так и европейская валюты получат временную умеренную поддержку", — добавил он.

По итогам соцопросов можно ожидать получения консерваторами большинства на этих выборах, что должно привести к укреплению курса фунта к основным валютам в среднесрочной перспективе, считает директор по инвестициям УК "Регион Инвестиции" Александр Беспалов.

Выборы в парламент Британии закончатся победой консерваторов, и Британия завершит выход из ЕС, что можно рассматривать, как победу сил, выступающих за ускорение экономики пусть и ценой повышения инфляции, рассуждает аналитик ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. Несмотря на кратко- и среднесрочные риски, связанные с Brexit, в целом такое развитие событий — исходя из аналогий мира инвестиций — является для Великобритании выбором более высокодоходного варианта инвестиционной модели, поясняет он.

"Это по сути то же самое, что делают сейчас частные инвесторы по всему миру, когда покупают инструменты, позволяющие защитить себя от инфляции и заработать на ускорении экономики в будущем. Только в данном случае это делает страна, выходящая из консервативного — в рамках политики базовых стран — экономического блока ЕС. Поэтому, для фунта стерлингов решение Британии о выходе из ЕС представляется позитивным фактором", — сказал Осин.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ПАРЫ ФУНТ-РУБЛЬ?

Впрочем, динамка фунта относительно рубля и других валют развивающихся стран будет зависеть, в том числе, и от политики ФРС, жесткая риторика регулятора может привести к снижению интереса инвесторов к рисковым активам, считает Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Динамика курса рубля в большей степени зависит от переговоров США и Китая и от санкционной политики США в отношении РФ, считает Беспалов из УК "Регион Инвестиции".

В ближайшие недели и месяцы преобладают шансы повышения курса евро и фунта стерлингов к доллару, и как правило, такая динамика сопровождается ростом евро и фунта стерлингов к рублю РФ, говорит Осин из ИК "Фридом Финанс". Однако, в последние годы, на фоне снижения инфляции и оценочных макроэкономических рисков в РФ, эта корреляция ослабела, и вероятность такого прогноза 55-60%, добавил он.