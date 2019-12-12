МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Рубль слегка снижается к доллару и евро после роста в среду вечером на фоне решения и комментариев ФРС США по ставке.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 1 копейку — до 63,28 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 70,47 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,4% — до 63,99 доллара за баррель по марке Brent.