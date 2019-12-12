МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торговой сессии повышается, отыгрывая позитивные комментарии главы ФРС США.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск в плюсе на 0,5% — до 2970 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,1% — до 1480 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,4% — до 63,99 доллара за баррель по марке Brent.

ФРС по итогам заседания 10-11 декабря ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых. Глава ФРС Джером Пауэлл также заявил о возможности расширения программы выкупа краткосрочных облигаций для таргетирования процентных ставок на рынке РЕПО в случае необходимости.