МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Акции крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco начали и второй день торгов после IPO ростом почти на максимально допустимые 10%, капитализация превысила 2 триллиона долларов, свидетельствуют данные биржи Tadawul.

В первые минуты торгов рост стоимости ценных бумаг компании достигал 9,94% — до 38,7 риала за акцию (около 10,32 доллара). Таким образом, капитализация Saudi Aramco в этот момент составляла 2,064 триллиона долларов.

По данным на 10.14 мск акции Saudi Aramco дорожают на 4,97% — до 37 риалов (около 9,87 доллара). При такой стоимости акций капитализация компании опустилась до 1,974 триллиона долларов.

Торги бумагами были запущены в среду, 11 декабря, начавшись с котировки в 35,2 риала. Это соответствует росту на 10%, который биржа анонсировала как максимально допустимый для одного дня. Ровно на этом уровне цена провела весь день, при этом объем торгов составил 1,11 миллиарда риалов (около 300 миллионов долларов).

В ходе IPO Саудовская Аравия продала инвесторам 1,5% акций компании за 25,6 миллиарда долларов. При этом еще 450 миллионов акций, или 15% от предложения, были отведены под опцион доразмещения (для стабилизации котировок акций после IPO).

Исходя из цены размещения, компания была оценена примерно в 1,7 триллиона долларов, став самой дорогой в мире и с большим отрывом опередив американскую Apple, чья рыночная капитализация — около 1,2 триллиона долларов. А после роста на 10% капитализация Saudi Aramco приблизилась к 1,9 триллиона долларов. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд после объявления итогов IPO заявлял об ожиданиях, что скоро Saudi Aramco будет стоить на рынке больше 2 триллионов долларов.