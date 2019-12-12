МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись разнонаправленной динамикой на итогах заседания ФРС США и неопределенности в перспективах торговых отношений США с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,3% — до 2915,7 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite понизился на 0,19%, до 1636,33 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 1,3% — до 26994,14 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,51% — до 2137,35 пунктов, японский Nikkei 225 повысился на 0,14%, до 23424,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,65%, до 6708,8 пункта.

Трейдеры обратили внимание на результаты заседания ФРС США. Регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. При этом большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС прогнозируют, что в 2020 году ставка сохранится на текущем уровне.

В то же время инвесторы с интересом ждут, смогут ли Китай и США избежать нового повышения пошлин, запланированного на воскресенье. "Дело в том, что риск сохраняется, и мир следит за тем, вступят ли в воскресенье в силу пошлины в 15% на китайский экспорт в 160 миллиардов долларов", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика Pepperstone Group Криса Вестона (Chris Weston).