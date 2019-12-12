МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг в ожидании решения центробанка зоны евро (ЕЦБ) относительно дальнейшей монетарной политики, а также результатов внеочередных парламентских выборов в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.27 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,4%, до 7246,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,14%, до 5868,9 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,1%, до 13160,05 пункта.

Великобритания в четверг выбирает новый состав парламента, предстоящие выборы должны прояснить туманные перспективы Brexit и ответить на вопрос о будущем экономики Соединенного Королевства.

"Если консерваторы получат большинство, то это, вероятно, несколько увеличит возможности более стабильного движения к упорядоченному Brexit", — прокомментировал агентству Рейтер экономист ING Берт Колейн (Bert Colijn).

Еще одно важное событие для рынков в четверг — заседание ЕЦБ. По прогнозам аналитиков, регулятор сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. При этом особое внимание трейдеры уделят пресс-конференции по итогам заседания нового председателя регулятора Кристин Лагард в попытке оценить дальнейшее направление монетарной политики в еврозоне.