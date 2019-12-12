МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Российская валюта после утреннего легкого снижения днем прибавляет к доллару и евро, мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно повышательную динамику, рынок нефти также растет.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.57 мск снижается на 9 копеек, до 63,18 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 70,31 рубля, следует из данных Московской биржи. А ранее в четверг доллар обновил минимум с июля, опустившись до 63,16 рубля.

С ОПОРОЙ НА ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ

Рубль днем повышается против доллара и евро, быстро преодолев легкое снижение, отмечавшееся в начале дня.

Котировки нефти растут почти на 1% по марке Brent. Кроме общего спроса на рисковые активы, участники рынка обратили внимание на новый доклад Международного энергетического агентства (МЭА), в котором оно сообщило, что сохраняет прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 и 2020 годах на уровне 1 и 1,2 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Кроме того, МЭА понизило прогноз роста предложения нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до 2,1 миллиона баррелей в день — из-за ожиданий более слабых показателей её добычи в США, Бразилии и Гане, а также из-за решения стран ОПЕК+ усилить сокращение добычи нефти в первом квартале будущего года.

Кроме того, вчерашнее решение Федеральной резервной системы (ФРС) США оставить ключевую ставку без изменений в диапазоне 1,5-1,75% годовых и последовавшие комментарии регулятора поддерживают позитивный фон на рынках в плане спроса на рисковые активы.

Участники рынка ожидали еще более "ястребиных" заявлений от ФРС, но их не было, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. В итоге российская валюта тоже получила порцию позитива после заседания американского регулятора.

Рынки также отреагировали на позитивный тезис, что ФРС не будет спешить с повышением ставки даже если инфляция начнет уверенно восстанавливаться с текущих пониженных уровней, отметил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Наконец, основные фондовые индексы западных стран повышаются сегодня на 0,1-0,4%. Инвесторы ожидают решения ЕЦБ относительно дальнейшей денежно-кредитной политики, а также результатов внеочередных парламентских выборов в Великобритании.

В итоге доллар и евро теряют к рублю 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти при этом колеблется немного выше уровня 4 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Несмотря на некоторый запас времени до декабрьских налогов, компании предпочитают получить необходимый объем рублевой ликвидности сейчас, не дожидаясь существенного изменения курса, особенно когда рубль движется только в сторону укрепления, говорит Полевой.

"К концу года все может еще измениться, учитывая сохраняющиеся риски вокруг торговых переговоров США и Китая, но пока рубль в очередной раз демонстрирует свою стабильность. Сегодня ждем закрепления курса в диапазоне 63-63,5 рубля за доллар", — оценил он.

Источником негатива для рубля сейчас может стать голосование в конгрессе США по антироссийским санкциям на следующей неделе или эскалация американо-китайского конфликта, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"При этом вероятность существенного ослабления рубля тает, в спокойном сценарии курс останется вблизи 63,5 рубля за доллар до конца года", — добавил он.

Текущий курс рубля в целом находится на своем равновесном уровне, считает Дмитрий Плеханов из Института комплексных стратегических исследований.

"Индекс реального курса рубля к доллару США в настоящее время соответствует своему среднеисторическому значению с 1997 года. Кроме того, на протяжении всего текущего года поддержку курсу рубля оказывала сохраняющаяся существенная разница между процентными ставками в России и США. В этой связи нет оснований ожидать каких-либо существенных изменений курса в ближайшее время. В начале следующего года дополнительную поддержку курсу рубля по традиции будет оказывать сезонное увеличение сальдо торгового баланса", — заключил он.