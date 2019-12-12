МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Курс рубля вечером усилил темпы роста к доллару и евро, европейская валюта опустилась ниже 70 рублей впервые с 24 сентября, следует из данных Московской биржи.

Рубль усилил рост как на фоне взлетевшей нефти марки Brent выше 64,5 доллара за баррель, так и на фоне риторики главы ЕЦБ Кристин Лагард на своей первой конференции в этом качестве.

Курс евро расчетами "завтра" на 17.59 мск четверга снижался на 59 копеек, до 69,86 рубля, курс доллара — на 44 копейки — до 62,83 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,66% — до 64,78 доллара за баррель.

Ранее в четверг совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. На такой отметке ставка находится с марта 2016 года. Ставка по депозитам была сохранена ЕЦБ на уровне минус 0,5%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения ЕЦБ полностью совпали с прогнозами экспертов.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции в четверг сообщила, что ЕЦБ повысил прогноз по росту реального ВВП еврозоны на 2019 год на 0,1 процентного пункта по сравнению с сентябрьской оценкой — до 1,2%. Прогноз на 2020 год снижен до 1,1% с 1,2%, а на 2021 год оставлен на уровне 1,4%. Также она сообщила, что регулятор в декабрьском прогнозе сохранил оценку годовой инфляции в еврозоне на текущий год в 1,2%. Прогноз на 2020 год повышен на 0,1 процентного пункта — до 1,1%, на 2021 год — понижен на 0,1 процентного пункта, до 1,4%.