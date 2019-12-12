ПАНЧЕВО, 12 дек — Прайм. "Газпром энергохолдинг" рассчитывает на увеличение выплаты дивидендов дочерними компаниями до 50% от прибыли по МСФО, сообщил журналистам глава компании Денис Федоров.

"Да, конечно", — ответил Федоров на вопрос, есть ли планы в будущем по увеличению доли выплаты дивидендов до 50% от прибыли.

"Мне сказать сейчас, каким образом будет пересматриваться дивидендная политика в дочерних обществах "Газпром энергохолдинга", очень сложно. Ориентируемся мы несомненно, готовимся к тому, что мы будем платить 50% МСФО", — сказал Федоров.

По его словам, "Газпром энергохолдинг" рассчитывает на выплату дочерними компаниями дивидендов по итогам 2019 года выше уровня 2018 года в расчете на акцию.

"Наши предложения всегда связаны с тем, чтобы и в процентах дивиденды росли, и в расчёте, даже несмотря на снижение финансовых результатов дочерних обществ, чтобы сумма дивидендов, приходящихся на одну акцию, ежегодно повышалась. Все эти годы мы это успешно делали. На сегодняшний день мы тоже считаем, что можем выплатить хорошие дивиденды, выше прошлого года", — сказал Фёдоров.

При этом ГЭХ ожидает "очень хороших" финансовых результатов по дочерним компаниям по итогам года.





ООО "Газпром энергохолдинг" (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") является владельцем контрольных пакетов "Мосэнерго", ТГК-1 и ОГК-2, МОЭК.

"Мосэнерго" выплачивала дивиденды по результатам 2018 года в размере 21,004 копейки на акцию. Суммарно на выплату дивидендов компания направляла 8,32 миллиарда рублей, что составляет 35% чистой прибыли по РСБУ за 2018 год. Акционеры ТГК-1 одобрили выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 0,064 копейки на акцию. Всего на выплату дивидендов было рекомендовано направить 2,485 миллиарда рублей, что составляет 35% чистой прибыли по РСБУ.

ОГК-2 за 2018 год выплачивала дивиденды в размере 3,68 копейки на акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 3,902 миллиарда рублей, что составляет 35% чистой прибыли по РСБУ. Акционеры МОЭК не выплачивали дивиденды за 2018 год.