МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Курс рубля нашел сильные факторы для роста и смог обновить максимумы к доллару с июля 2019 года, к евро – с весны 2018, следует из данных Московской биржи.

В ходе торгов четверга курс евро расчетами "завтра" максимально снижался на 73 копейки, до 69,72 рубля – минимума с 12 марта 2018 года, курс доллара максимально опускался на 59 копеек, до 62,68 рубля – минимума с 16 июля 2019 года.

Укреплению рубля помог ряд факторов: сохранение ставки ФРС на заседании в среду, взлетевшая в четверг вечером цена нефти марки Brent выше 64,8 доллара за баррель, сохранение ЕЦБ ставки и риторика главы ЕЦБ Кристин Лагард на своей первой конференции в этом качестве.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.57 мск четверга снижался на 52 копейки – до 63,75 рубля, курс евро — на 72 копейки, до 69,73 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,05% — до 64,39 доллара за баррель.