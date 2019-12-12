МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению после комментария американского президента Дональда Трампа относительно развития торгового конфликта с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.33 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,25 доллара, или на 0,22% — до 1471,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,24% — до 16,890 доллара за унцию.

Надежды инвесторов на возможную деэскалацию торгового конфликта США и Китая усилились после того, как Трамп сообщил в своем Twitter, что страны очень близки к заключению торговой сделки.

Трейдеры также обратили внимание на сообщение The Wall Street Journal со ссылкой на источники о том, что США предложили КНР отмену введения новых пошлин, а также снижение действующих пошлин на товары китайского импорта объемом 360 миллиардов долларов. При этом США выдвинули требование по отношению к Пекину, чтобы тот взял на себя обязательство по закупке большого объема сельскохозяйственной и другой продукции.