КИЕВ, 12 дек /ПРАЙМ/. Нацбанк Украины увеличил лимит для некоторых валютных операций физических лиц по переводу средств за рубеж вдвое — до 100 тысяч евро в год, сообщила в четверг пресс-служба НБУ.

"В рамках валютной либерализации Национальный банк вдвое увеличил е-лимит для некоторых валютных операций физических лиц по переводу средств, в частности для осуществления инвестиций за границу или размещения на иностранных счетах — до 100 тысяч евро в год", — сообщила пресс-служба НБУ.

По оценкам Национального банка, очередное валютное послабление не будет иметь существенного влияния на валютный рынок. Те граждане, которые уже перечислили 50 тысяч евро в рамках предыдущего лимита, смогут перечислить аналогичную сумму в пределах нового лимита уже до конца этого года.

Изменения вступят в силу 18 декабря 2019 года.