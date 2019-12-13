ВАШИНГТОН, 13 дек /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы в четверг закрылись в плюсе на возвращении оптимизма по торговым отношениям между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на свои источники сообщило, что Соединенные Штаты достигли принципиальных договорённостей с Китаем по торговой сделке. Сейчас она на стадии согласования с президентом США Дональдом Трампом, уточнило агентство.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи в 16.00 местного времени (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,88%, до 28158,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,78%, до 8721, 309 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,88%, до 3169,29 пункта. Ранее в ходе торгов индексы обновили исторические максимумы.

Торговые отношения Вашингтона и Пекина остаются в центре внимания мировых рынков, которые ожидают решения по новым пошлинам США на импорт ряда китайских товаров в конце недели.

Ранее Трамп сообщил, что США "очень близки" к заключению торговой сделки с Китаем. Затем газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что переговорщики от американской стороны предложили снижение до двух раз уже введенных пошлин на китайский импорт в 360 миллиардов долларов. Также было предложено отменить намеченные на 15 декабря пошлины, отмечало издание, и в обмен на это Пекин должен выполнить ряд требований, среди которых увеличение закупки Китаем американских сельскохозяйственных и других товаров.