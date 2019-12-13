ПЕКИН, 13 дек /ПРАЙМ/. Основной индекс гонконгской фондовой биржи растёт на фоне сообщений о достижении торговой сделки между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп утвердил первый этап торговой сделки с Китаем.

По состоянию на 10:39 (5:39 мск) по местному времени, индекс Hang Seng Index вырос на 1,74% — до 27465,15 пункта.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник сообщила, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут уже в пятницу подписать проект торгового соглашения между двумя странами.

По данным издания, Лайтхайзер и Цуй Тянькай в пятницу подпишут если не сам проект соглашения, то, по крайней мере, его основные положения. Согласно сообщениям СМИ, соглашение предусматривает отмену нового раунда пошлин на китайский импорт, которые должны были вступить в силу 15 декабря. Также предполагается до двух раз снизить уже введенные пошлины в 360 миллиардов долларов. В обмен Пекин должен выполнить ряд требований, среди которых увеличение закупки Китаем американских сельскохозяйственных и других товаров.