МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Курс иены снижается по отношению к доллару в пятницу утром после того, как новости по торговым отношениям между США и Китаем вызвали снижение спроса на более надежные активы, к которым относится и японская валюта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск курс доллара к иене растет до 109,61 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,29 иены. Курс евро к доллару поднимался до 1,1172 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1128 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,59%, до 96,82 пункта.

В пятницу на рынках укрепились надежды на скорое подписание торгового соглашения между США и Китаем. По сообщениям в СМИ, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут уже в пятницу подписать проект торгового соглашения между двумя странами.

В то же время курс фунта стерлингов растет до 1,3462 доллара за фунт с 1,3162 доллара на новостях вокруг парламентских выборов в Великобритании. По последним данным, британские тори по итогам внеочередных всеобщих выборов набрали абсолютное большинство в парламенте – 326 мест, что открывает путь для беспрепятственного Brexit. "Стерлинг активно растет. Я ожидаю, что утром мы также увидим приличный рост рынка акций Великобритании", — отметил глава компании FX Питер Кинселла (Peter Kinsella), чье мнение приводит агентство Рейтер.