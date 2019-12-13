МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Рубль растет в пятницу к доллару и в меньшей степени к евро отыгрывая динамику форекса, на котором европейская валюта закрепляется выше 1,115 доллара. Рост аппетита к риску на мировых площадках поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 22 копейки, до 62,62 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 69,90 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,7%, до 64,66 доллара за баррель по марке Brent.