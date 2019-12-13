МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Британский фондовый рынок растет в пятницу утром после победы Консервативной партии на выборах: индекс FTSE 100 прибавляет 1,55%, FTSE 250 — 4,1%, при этом бумаги крупных банков дорожают на 10%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.01 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,55%, до 7385,85 пункта. При этом акции Lloyds Banking Group дорожали на 7%, Royal Bank of Scotland — на 11,1%, Barclays — на 8%. Рост индекса ста крупнейших торгующихся на Лондонской бирже компаний несколько сдерживает укрепление национальной валюты, так как более дорогой фунт стерлингов снижает доход компаний-экспортеров в фунтах. Фунт дорожает к доллару на 1,82%, до 1,3401 доллара за фунт.

Индекс FTSE 250 при этом подскочил на 4,1%, до 21645,36 пункта, и обновил исторический максимум.

По итогам прошедших в четверг внеочередных парламентских выборов Консервативная партия набрала абсолютное большинство голосов, и теперь ничто не может помешать правительству осуществить Brexit. Выборы в Великобритании стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум.

"Самой большой надеждой с точки зрения экономики будет ясность по поводу Brexit в краткосрочной перспективе, что должно способствовать некоторому восстановлению активности. Однако Brexit еще не завершен до конца, и внимание быстро переключится на будущие торговые отношения", — приводит агентство Рейтер мнение экономиста UBS Wealth Management Дина Тернера (Dean Turner).