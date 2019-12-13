МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Рубль усилил рост к доллару и евро после решения ЦБ РФ по ключевой ставке и обновляет максимумы с весны-лета 2018 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.26 мск снижался на 52 копейки, до 62,32 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 69,69 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль уже обновил максимум к доллару с июля 2018 года (в районе 62,15 рубля за доллар), евро опускался до 69,48 рубля — минимум с марта 2018 года. При этом в первые минуты после публикации решения ЦБ рубль никак не реагировал.

ЦБ РФ в пятницу в пятый раз подряд снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года.

Регулятор изменил сигнал по ключевой ставке, указав новый временной ориентир для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики: первое полугодие следующего года. В предыдущем заявлении по итогам заседания совета директоров ЦБ обещал рассмотреть такую возможность на одном из ближайших заседаний.

Годовая инфляция в России сложится ниже 3% в первом квартале, по итогам 2020 года составит 3,5-4%, оценил регулятор. Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ на 2020 год в 1,5-2%.

После 13.30 мск стоимость нефти ускорила рост, что добавило рублю импульса к укреплению. К 14.26 мск стоимость марки Brent повышалась на 1,6%, до 65,22 доллара за баррель.