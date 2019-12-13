МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу, инвесторы продолжают сохранять осторожность в ожидании официального подписания первой фазы торгового соглашения США и Китая на фоне появившихся сообщений о согласовании его текста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.50 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 2,95 доллара, или на 0,2%, до 1475,3 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет при этом на 0,13%, до 16,927 доллара за унцию.

Инвесторы предпочитают сохранять осторожность и дождаться официального подписания первой фазы торгового соглашения после того, как заместитель министра коммерции Китая Ван Шоувэнь на пресс-конференции в пятницу заявил, что США и Китай согласовали первую часть торгового соглашения.

"До тех пор пока договор не будет подписан на бумаге и объявлен на пресс-конференции в Белом доме, неопределенность будет сохраняться, и это будет поддерживать золото", — заявил агентству Рейтер аналитик Quantitative Commodity Research Петер Фертиг (Peter Fertig).