МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков, опрошенные РИА Новости, на следующей неделе ожидают повышения рынка акций РФ и роста курса рубля к доллару на фоне общего позитива на мировых биржах, вызванного прогрессом в торговых переговорах США и Китая.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи повысится на следующей неделе на 1,3% — до 3035 пунктов, РТС — на 1,5%, до 1523 пунктов.

Цена на нефть марки Brent останется около уровня 65 долларов за баррель. Курс евро на форексе подрастет на 0,3 цента — до 1,116 доллара. Курс доллара снизится на 20 копеек — до 62,7 рубля, а евро останется около уровня 70,5 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ МИРОВОГО РЫНКА

Со стремительным разрешением ряда ключевых проблем (сделка США с Китаем, выборы в Великобритании, соглашение ОПЕК+) рынки рискуют остаться без привычных "бычьих" ориентиров, полагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Взамен инвесторы вынуждены будут следить за историями с куда менее очевидным исходом — президентской кампанией в США, имплементацией соглашения Великобритании с ЕС.

Кроме того, на рынок традиционно будет влиять макроэкономическая статистика. На следующей неделе будет опубликован блок важных данных из Китая, Европы и США. Из важных событий в России аналитики отмечают большую пресс-конференцию президента Владимира Путина в четверг.

Весь позитив последних дней для рынков выглядит довольно условным, хотя бы потому, что никто до конца не верил в реализацию этого набора рисков, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Об этом свидетельствует рост цен на глобальном финансовом рынке в ноябре-декабре, в том числе в рискованном сегменте.

"Первый этап торговой сделки с Китаем позитивен самим фактом сближения позиций и гарантией невведения дополнительных пошлин с 15 декабря. В то же время это не отменяет будущих трений по более принципиальным вопросам, которые неизбежно возникнут в дальнейшем", — отмечает аналитик.

Так же победа консерваторов в Великобритании снимает неопределенность со схемы реализации Brexit, но не с его условий, указывает он. "После вероятного одобрения выхода парламентом страны нас ждет нервозный новостной фон, связанный с попыткой Соединенного Королевства выторговать для себя наиболее комфортные условия выхода из ЕС", — полагает Евстифеев.

Таким образом, по его мнению, текущий позитив на рынках будет временным, но его вполне достаточно для рождественского ралли.

В свою очередь Роман Антонов из Промсвязьбанка считает прорыв в переговорах США и Китая серьезным фактором для поддержания аппетита к риску. Однако остается под вопросом, насколько долгим будет перемирие.

"Если за выходные неожиданностей не произойдет, и информация о подписании первой фазы сделки подтвердится, то это может поддержать рост ключевых мировых фондовых индексов. В таком случае перспектива движения индекса S&P 500 к отметке в 3250 пунктов сохраняется. Вмешаться может вероятность приостановки работы правительства США, если конгресс не согласует бюджет на следующий год, но, по данным СМИ, явных признаков для подобного сценария нет", — говорит аналитик.

"Дальнейшие переговоры между США и Китаем могут затянуться, но уже результат договоренности по первой фазе снимает значительную часть рисков с мировой экономики, в целом, и торговли, в частности. Соответственно, для российского рынка, который завязан на сырьевом экспорте, также улучшаются перспективы", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Что касается нефтяных котировок, то Brent проведет следующую неделю в диапазоне 63-65 долларов за баррель, считает Антонов. Несмотря на позитив по США и Китаю, который поддержал нефтяной рынок, аналитик не верит в закрепление цен выше 65 долларов за баррель. "Во-первых, этого недостаточно для восстановления темпов мировой торговли, во-вторых, циклическое замедление мировой экономики неизбежно, в-третьих, рынок перенасыщен нефтью, и изменить это пока не представляется возможным", — поясняет он.

ДИНАМИКА РОССИЙСКИХ ИНДЕКСОВ

Аналитики ожидают хорошей недели для российского рынка акций на фоне глобального подъема.

И мировой, и российский рынки вступают в новую неделю с позитивным настроем, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Американский рынок обновляет максимум на фоне ожиданий скорой сделки с Китаем. Отказ ФРС от снижения ставки и планов сделать это в обозримом будущем не помешал рынку. Я ожидаю, что российский рынок поддержит эту положительную динамику", — говорит Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс". По его прогнозу, индекс Мосбиржи вырастет в диапазон 3000-3100 пунктов.

Сегмент акций глобально себя чувствует хорошо: отсутствие сильного роста товарных цен, как следствие — низкая инфляция и низкие ставки, а также возвращение мировых ЦБ к программам вливания ликвидности в рынок – благотворная среда для рынка, отмечает Олег Кочетков из "МТС Банка".

По мнению Сергея Дейнеки из "БКС Премьер", если США и Китай не разочаруют инвесторов, будущая неделя может стать одной из самых позитивных в уходящем году. Прогнозный диапазон аналитика по индексу Мосбиржи – 2985-3025 пунктов.

Антонов из Промсвязьбанка в свою очередь ожидает, что индекс Мосбиржи в отсутствие значимых внутренних событий, ориентируясь на конъюнктуру глобальных рынков, попытается обновить исторические максимумы. Ближайшей целью эксперт видит уровень в 3050 пунктов.

РУБЛЬ ОСТАНЕТСЯ КРЕПКИМ

Дорогая нефть в совокупности с возможным в ближайший квартал дополнительным снижением ключевой ставки Банка России поддержит спрос нерезидентов на российские активы и обеспечит сохранение достаточно крепкого рубля, считает Вайсберг.

Доллар может обновить минимум за полтора года в диапазоне 61-62 рубля, оценивает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс". "Мы не верили в возможность такого сценария, но это стало возможным на фоне высоких цен на нефть, низкой инфляции и высокой премии в доходности рублевых инструментов к валютным", — отмечает он.

Определенную поддержку российской валюте могут оказать и платежи во внебюджетные фонды 16 декабря, считает Кочергин.

Рубль сохраняет высокую доходность на фоне улучшения аппетитов к риску, говорит Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Кроме того, российский регулятор не исключает дальнейшего понижения ставки, так как инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось. Тем не менее, после рывка в конце недели спекулянты могут зафиксировать прибыль по рублю, который заметно укрепился как за неделю, так и с начала года", — отметил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Мостотрест", "Селигдар" и "Лукойл" на следующей неделе закроют реестры на получение дивидендов, напоминает Ващенко.

Лидерами рынка, по его мнению, могут стать акции финансового сектора и нефтегазовых компаний.

Кочергин считает, что в сложившейся ситуации можно ожидать роста спроса на рисковые активы. С его точки зрения, привлекательными для инвесторов будут металлургическая и финансовая отрасли, из компаний – бумаги "Северстали" и Сбербанка. При этом эксперт считает, что золото- и нефтедобытчики будут отставать.

"В условиях близости конца года и складывающейся неплохой конъюнктуры мировых рынков спрос фокусируется вокруг наиболее ликвидных бумаг. Потенциал для роста котировок сохраняют акции нефтегазового сектора. Продолжить восстановление способны акции металлургических компаний, но среднесрочная ситуация для них пока все же складывается неблагоприятно", — отмечает Антонов.

В свою очередь Кочетков из "Открытие Брокер" полагает, что наибольший выигрыш от торгового соглашения США и Китая получат сырьевые сектора, поэтому внимание покупателей будет сосредоточено на акциях металлургов и нефтяников.

Кроме того, снижение ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов повышает актуальность бумаг с высокой дивидендной составляющей. К ним также относятся акции металлургов, а кроме того, телекоммуникации и электроэнергетика, добавил аналитик.