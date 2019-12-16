ПЕКИН, 16 дек /ПРАЙМ/. Торги на фондовых биржах Гонконга и материкового Китая в понедельник открылись незначительными колебаниями основных индексов на фоне достижения договоренностей по первой части торговой сделки Китая и США, свидетельствуют данные торгов.

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng после открытия торгов к 9.32 (4.32 мск) упал на 0,61% — до 27517,56 пункта. По состоянию на 9.45 (4.45 мск) индекс несколько вырос — до 27602,94 пункта.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite на открытии в 9.30 (4.30 мск) упал на 0,10%, до 2964,64 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,36%, до 10040,26 пункта.

Китай и США уже более года находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно вводили и повышали взаимные торговые пошлины. Очередной обмен пошлинами был намечен на 15 декабря, однако стороны объявили о достижении договоренностей и отказались от этого шага. Это стало частью первой фазы сделки.

Ранее сообщалось, что в рамках договоренностей США сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Китай же за два года должен увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции на 50 миллиардов долларов в год.

При этом США готовы применять пошлины в случае нарушения Китаем условий торговой сделки, однако подробности этих условий стороны намеренно не раскрывают, чтобы не спровоцировать негативные последствия для рынков.