ПЕКИН, 16 дек — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Китае в ноябре вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, показатель оказался значительно лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.

Показатель оказался на 1,5 процентных пункта выше, чем в октябре, когда промышленное производство выросло на 4,7%. Аналитики в свою очередь выступали с достаточно пессимистичным прогнозом, ожидая рост показателя в ноябре лишь до 5%.

В целом за одиннадцать месяцев 2019 года объем промышленного производства в Китае вырос на 5,6%.

Объем производства добывающей отрасли увеличился на 5,7% в годовом выражении, в обрабатывающей промышленности производство выросло на 6,3%, в топливно-энергетическом комплексе — на 6,7%.

Рост производства отмечен в 38 из 41 отрасли промышленности. В частности, текстильное производство выросло на 2,5%, производство химсырья и химической продукции — на 7,9%, неметаллических минеральных изделий — на 8,6%, черная металлургия показала рост на 10,7%, индустрия автомобилестроения — на 7,7%, производство транспортного оборудования — на 0,1%.

Выросло производство 369 из 605 видов промышленной продукции. Переработка нефти в КНР в ноябре увеличилась на 10,1% и составила 56,08 миллиона тонн, выработка электроэнергии — на 4,0%, до 598 миллиардов кВт.ч, производство стали — на 10,4%, до 104,02 миллиона тонн, производство цветных металлов — на 4,0%, до 5,1 миллиона тонн, производство автомашин выросло на 3,7%, до 2,6 миллиона штук, при этом производство автомобилей на новых источниках энергии упало на 41%, составив 95 тысяч штук.

Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.