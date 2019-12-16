МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник утром на статистике из Китая и торговом оптимизме, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.52 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex в минусе на 0,95 доллара, или на 0,06%, до 1480,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,27%, до 17,058 доллара за унцию.

Стоимость золота, как наиболее надежного актива, снижается в понедельник на фоне надежд инвесторов на разрешение американско-китайского торгового спора. В воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года. В конце предыдущей недели страны объявили о достижении договоренностей и отказались от очередного повышения пошлин, которое должно было произойти 15 декабря. Это стало частью первой фазы сделки.

"Инвесторы все больше готовы к риску после первой фазы соглашения, что, вероятно, будет влиять на цены на золото", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu). Эксперт также добавил, что слабость доллара в данный момент оказывает определенную поддержку золоту.

На снижение цен на золото также оказывает влияние статистика из КНР. Объем промышленного производства в стране в ноябре вырос на 6,2%, значительно лучше прогноза аналитиков, ожидавших рост до 5%. Объем розничных продаж потребительских товаров в стране в ноябре также вырос, на 8%.