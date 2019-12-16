МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Курс доллара демонстрирует разнонаправленную динамику к евро и иене в понедельник утром — трейдеры ждут деталей достигнутого торгового соглашения между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск курс доллара к иене рос до 109,4 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,36 иены. Курс евро к доллару поднимался до 1,1133 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1119 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 97,04 пункта.

В центре внимания рынков остается тема торговых отношений между США и Китаем. В воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года. В конце предыдущей недели Вашингтон и Пекин объявили о достижении договоренностей и отказались от очередного повышения пошлин, которое должно было произойти 15 декабря. Это стало частью первой фазы сделки.

Между тем, инвесторы предпочитают сохранять осторожность в ожидании подробностей достигнутых договоренностей. "Нас не сильно впечатлили те детали, которые мы знаем. Хорошая новость заключается в том, что теперь у нас есть больше уверенности в том, что касается перспектив напряженности. Рынку была нужна эта уверенность", — приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега National Australia Bank Родриго Катриля (Rodrigo Catril).