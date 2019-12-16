МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 16 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг 50,3 50,6 (факт)
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (ноябрь) 5,2% 5,2% (факт)
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (ноябрь) 4,7% 6,2% (факт)
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (ноябрь) 5,6% 5,6% (факт)
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,1% 5,1% (факт)
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 2,3% -4,6% (факт)
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 51,7 51,5
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь) 52,2 52,1
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 44,1 44,5
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь) 51,7 52
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (м/м) (ноябрь) -0,1% 0%
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 46,9 47,3
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь) 50,6 50,7
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь) 51,9 52
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс PMI 49,3

 

 
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) 48,9

 

 
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг 49,3

 

 
13:00 EUR Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (3кв2019) 2,7%

 

 
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (декабрь) -26

 

 
16:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (декабрь) 2,9 4
16:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (октябрь) 4,76 млрд канад. долл

 

 
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 52,6 52,6
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь) 52

 

 
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь) 51,6 52
20:00 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England о финансовой стабильности

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — ВОСА (реестр закрыт 22.11.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019) 776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018 883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.12.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB М.Видео — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 03.12.2019) 0 — див-д 2018 33,37 (9м2019) — див-д 2019