МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись смешанной динамикой на данных статистики из Китая и новостей по торговым отношениям между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,56% — до 2984,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,56%, до 1686,41 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,5% — до 27560,15 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,1% — до 2168,15 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,29%, до 23952,35 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,63%, до 6849,7 пункта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли статистику из Китая, согласно которой объем промышленного производства в стране в ноябре вырос на 6,2% в годовом выражении, что превзошло прогнозы аналитиков, ожидавших рост на уровне 5%. Объем розничных продаж в стране в ноябре вырос 8%, хотя ожидался рост на 7,6%.

В то же время трейдеры сохраняли осторожность в ожидании подробностей достигнутого торгового соглашения между США и Китаем. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил в понедельник, что Китай пока не подтверждает заявление американской стороны о том, что подписание первой части торгового соглашения состоится уже в следующем месяце.

В минувшую пятницу Китай и США объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить 15 декабря. В воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года.

Снижение на бирже Японии инвесторы связывают с фиксацией прибыли. "Неудивительно, что игроки фиксировали прибыль после недавнего роста", — сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).