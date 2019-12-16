МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник днем укрепляется на фоне улучшения настроений после достижения договоренностей между США и Китаем об условиях первой фазы торгового соглашения, а также на фоне спроса на отечественную валюту в начале налогового периода, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.07 мск понедельника снижается на 16 копеек, до 62,74 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 69,86 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет при этом на символические 0,02%, до 65,23 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Рубль в понедельник с начала торгов укрепляется в паре с долларом на фоне ослабления американской валюты на международном рынке форекс. В паре с евро после разнонаправленной динамики в начале торгов отечественная валюта также нашла силы для роста.

Валюты развивающихся рынков торгуются разнонаправленно: индийская рупия снижается на 0,28%, южноафриканский рэнд растет на 0,39%, турецкая лира снижается на 0,65%.

Близость ключевой ставки к нижней границе (ЦБ РФ сохранил целевой диапазон 6-7%) фактически лишает рубль внутренних причин для роста, теперь локальный рынок сильнее зависит от внешнего фона, который в начале недели сохраняет позитив после положительных сдвигов в торговых войнах между США и Китаем, полагает Олег Кочетков из МТС-банка.

"Сегодня рынки сохраняют сдержанный позитив, продолжая отыгрывать прогресс в торговых переговорах между США и Китаем", — также отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

В воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торгового договора между США и Китаем состоится в начале января. До этого стороны отказались от очередного повышения взаимных пошлин, которое должно было произойти 15 декабря, что стало частью соглашений.

При этом также уточнялось, что в рамках достигнутых договоренностей США сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов, Китай же за два года должен увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции на 50 миллиардов долларов в год.

Кадулин также обращает внимание, что сейчас рублю начинает оказывать поддержку налоговый период – сегодня уплачиваются страховые взносы.

ПРОГНОЗЫ

Кочетков ожидает, что в понедельник рубль будет торговаться в диапазоне 62,4-62,9 к доллару и 69,5-70,1 к евро

Инвесторы продолжат оценивать конкретику соглашения первой фазы торговых переговоров между США и Китаем, но на следующей неделе торги потеряют активность из-за ухода западных игроков на каникулы, отмечает Кадулин из банка. "Поэтому рубль может немного скорректироваться на этой неделе, но существенного ослабления ждать не стоит", — добавляет он.

"Невпечатляющие новости о торговом соглашении не привели к существенному повышению спроса на риск, и мы полагаем, что в конце года рискованные активы будут торговаться в боковом тренде. Рабочих дней осталось немного, и мы полагаем, что многие инвесторы, скорее всего, будут фиксировать прибыль", — считают аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко.

Они также ожидают, что рубль, вероятно, немного ослабнет и его курс вернется на уровни выше 63 за доллар ввиду постепенного повышения розничного спроса на иностранную валюту перед праздниками (эксперты уже наблюдают первые признаки этого процесса после недавнего укрепления рубля).

При этом, согласно из прогнозу, в первом квартале 2020 года рубль может укрепиться до 60 за доллар вместе с некоторыми валютами развивающихся рынков.