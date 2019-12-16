МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник обновил исторический максимум и закрепляется выше 3000 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.49 мск повышался на 0,4% до уровня 3010 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,8% — до 1514 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Индикатор Мосбиржи обновляет исторические максимумы и уже поднимался в понедельник до 3010,4 пункта.

 