МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник продолжают расти, обновив достигнутые в пятницу рекорды, поддерживают настроения инвесторов новости с полей "торговой войны" США и Китая, а также макростатистика, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.42 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивается на 0,51%, до 28278,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,84%, до 8808,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,71%, до 3191,19 пункта.

США и Китай объявили о достижении торговых договоренностей, отказавшись от очередного взаимного повышения пошлин, которое должно было произойти в воскресенье. Тогда же торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание "первой фазы" соответствующего договора между странами состоится в начале января.

Кроме того, способствуют росту фондовых индексов данные о том, что объем промышленного производства в Китае в ноябре вырос на 6,2% в годовом выражении при прогнозе роста только на 5%. А объем розничных продаж в стране в отчетном месяце поднялся 8%, хотя прогнозировался рост на 7,6%.

"После того как на прошлой неделе внешнеторговая неопределенность ослабла, инвесторы должны начать чувствовать больше уверенности в том, что Китай сможет удержать рост экономики на уровне от 6% и выше в 2020 году", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова экономиста Oanda Эдварда Мойи.