МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в понедельник вечером на фоне новостей вокруг торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 1,05 доллара, или на 0,07%, до 1482,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,29%, до 17,062 доллара за унцию.

Инвесторы предпочитают сохранять осторожность на фоне оптимизма, возникшего после объявления в пятницу США и Китаем о согласовании текста первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря.

В воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года. При этом в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай пока не подтверждает заявление американской стороны о том, что подписание первой части торгового соглашения состоится уже в следующем месяце.

Старший экономист CommSec Райан Фелсман (Ryan Felsman), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что инвесторы ожидали больше подробностей и снижения действующих пошлин американской стороной. США в минувшую пятницу объявили, что сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов.