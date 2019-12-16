МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок по итогам дня обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи на фоне обновления аналогичных высот американскими биржевыми индексами.

Торговый оптимизм толкает вверх мировые рынки, повышая аппетит к риску среди глобальных инвесторов и спекулянтов.

К закрытию понедельника рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,32%, до 3006,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,05% до 1517,16 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

При этом индекс Мосбиржи в течение торгов понедельника обновил исторический максимум, поднявшись до 3012,21 пункта, а РТС – более чем шестилетний, достигая 1520,7 пункта.

ВВЕРХ ВСЛЕД ЗА МИРОМ

Российский фондовый рынок к закрытию вырос на фоне улучшившейся конъюнктуры мировых рынков. Инвесторы закладывают в цены акций внешнеторговый оптимизм.

США и Китай объявили о достижении торговых договоренностей, отказавшись от очередного взаимного повышения пошлин, которое должно было произойти в воскресенье. Тогда же торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание "первой фазы" соответствующего договора между странами состоится в начале января.

Кроме того, способствовали росту фондовых индексов данные о том, что объем промышленного производства в Китае в ноябре вырос на 6,2% в годовом выражении при прогнозе роста только на 5%. А объем розничных продаж в стране в отчетном месяце поднялся 8%, хотя прогнозировался рост на 7,6%.

Американские рынки растут вечером на 0,6-1,1% по основным индикаторам, индекс S&P 500 обновил исторический максимум, поднявшись до отметки 3197 пунктов, Dow Jones – до 28337 пунктов.

Рынок нефти на фоне роста спроса на рисковые активы также растет вечером — на 0,6% до 65,6 доллара за баррель, колеблясь около трёхмесячных максимумов.

В лидерах роста среди российских бумаг сегодня оказались акции "Русала" (+1,8%) и "Норникеля" (+1,3%), отыгрывающие американо-китайский торговый позитив. Также выросли в цене акции "Сургутнефтегаза" (+1,1%), "Новатэка" (+1,9%), "Яндекса" (+1%).

Подешевели бумаги "М.Видео" (-6,8%) – в рамках коррекции, акции "Детского мира" (-4,3%), бумаги "Мечела" (-0,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Прогноз на завтра — продолжение осторожного роста рынка акций в район 3020-3030 пунктов по индексу Мосбиржи, оценивает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"На текущем новостном фоне рынок просто обязан установить новый исторический максимум. Возможно, к вечеру произойдет некая фиксация прибыли, и рынок закроется ниже своих дневных максимумов, поскольку возможные "санкции из ада" несут в себе реальную угрозу коррекции на локальном рынке. Рассмотрение антироссийских санкций со стороны США состоится в среду", — добавил он.

Возможность обновления исторической вершины индексом Мосбиржи во вторник сохраняется, соглашается Александр Бахтин из компании "БКС премьер". Однако потенциал "покупки риска" на рынках в ближайшее время ограничен, инвесторы могут быстро "переварить" позитивные новости, держа в уме то, что заключения первой фазы торгового соглашения в этом году не произойдет, предупреждает он.

"Заметим также, что на этой неделе на фоне наступления рождественского сезона ликвидность может начать постепенно покидать отечественный рынок. По нашему мнению, вектор движения российских биржевых индексов завтра будет главным образом зависеть от характера изменений внешнерыночного фона. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи – 2985–3025 пунктов", — заключает эксперт.