МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Британский фондовый индекс FTSE 100 закрылся ростом, при этом в ходе торгов он обновлял максимум с сентября прошлого года, а среди отметок на закрытие — за более чем два с половиной года, в то время как инвесторы отыгрывали итоги внеочередных парламентских выборов в Великобритании, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 2,23%, до 7517,32 пункта, французский CAC 40 — на 1,23%, до 5991,66 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,92%, до 13405,07 пункта.

Поддержку основным европейским, а в особенности собственно британскому индексу оказали прошедшие в Великобритании выборы, по итогам которых абсолютное большинство голосов набрала Консервативная партия. Теперь инвесторы полагают, что ничто не может помешать правительству осуществить Brexit.

Такой оптимизм способствовал и значительному росту капитализации отдельных британских компаний. Так, акции British American Tobacco и Glencore подорожали на 4,38% и 3,34% соответственно. "Мы являемся свидетелями реорганизации британской политики… Забытые британские компании неожиданно получили надежду снова получить доверие", — полагает генеральный директор Copley Fund Research Стивен Холден (Steven Holden), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Трейдеры вместе с этим ожидают заседания британского центробанка, а также регулятора в Японии. Аналитики ожидают, что в четверг они сохранят свои учётные ставки на уровнях 0,75% и минус 0,1% соответственно.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за развитием торгового конфликта США и Китая. В пятницу стороны объявили о согласовании текста первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу в прошедшее воскресенье.