МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Глава французской LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton), владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy, Бернар Арно ненадолго возглавил список самых богатых бизнесменов мира, сместив основателя Amazon Джеффа Безоса, показал рейтинг Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.

По состоянию на 19:00 мск состояние Арно оценивалось в 109,6 миллиарда долларов, что позволило бизнесмену опередить главу Amazon Джеффа Безоса (109,5 миллиарда долларов). Состояние Арно за день выросло на 1,8 миллиарда долларов. Однако на вершине списка он оставался несколько минут, после чего Безос вновь занял первую строчку.

В октябре на фоне слабого финансового отчета компании Безос уже оказывался на второй строчке рейтинга богатейших людей в мире. Тогда он уступил первое место основателю Microsoft Биллу Гейтсу.

Французская LVMH является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другие. Штаб-квартира расположена в Париже. LVMH в ноябре объявил о приобретении Tiffany & Co. за 16,2 миллиарда долларов. Закрытие сделки ожидается в середине следующего года после получения необходимых одобрений.